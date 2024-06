Résultat des européennes à Vimartin-sur-Orthe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Vimartin-sur-Orthe ? L'autre incertitude de ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Vimartin-sur-Orthe, le binôme Nupes avait en effet glané 43,98% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,32% pour Yannick Jadot, 1,11% pour Fabien Roussel et 1,58% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait atteint 6,63% à Vimartin-sur-Orthe, contre 21,94% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Vimartin-sur-Orthe ? Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vimartin-sur-Orthe semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Vimartin-sur-Orthe C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vimartin-sur-Orthe lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,48%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 28,01%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 47,17% contre 52,83%. Le RN n'a pas plus convaincu à Vimartin-sur-Orthe quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,39% au premier tour, contre 43,98% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Vimartin-sur-Orthe Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vimartin-sur-Orthe, à 34,18%, soit 67 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 21,94% et Yannick Jadot à 9,69%.

11:45 - Vimartin-sur-Orthe : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Vimartin-sur-Orthe, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 14,97% d'agriculteurs pour 1 118 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique s'observe dans ses 57 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 689 foyers fiscaux. Dans la localité, 26 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,73 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,95% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 53,12% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 264,65 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, Vimartin-sur-Orthe incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes passées à Vimartin-sur-Orthe : l'impact de la participation Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 48,03% des inscrits sur les listes électorales de Vimartin-sur-Orthe (Mayenne) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 55,47% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Vimartin-sur-Orthe : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Vimartin-sur-Orthe ? Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,22% au premier tour. Au second tour, 59,98% des votants ne se sont pas déplacés. Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 928 personnes en âge de voter au sein de la localité, 29,96% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 30,65% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.