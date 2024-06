Résultat des européennes à Vimoutiers : l'élection 2024 en direct

17:01 - Vent favorable au Rassemblement à Vimoutiers ?

C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La figure du Rassemblement national écrasait le match avec 32,66% au premier round contre 27% pour Emmanuel Macron et 15,88% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, elle écrasait aussi Macron avec 51,11% contre 48,89%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 30,57% des votes sur place, contre 33,12% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (56,22%).