19:15 - À Vinon-sur-Verdon, qui vont désigner les supporters de la gauche ? L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 20,2% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,17% à Vinon-sur-Verdon, contre 20,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Vinon-sur-Verdon ? Le score en faveur du RN sera déterminant pour ces élections européennes 2024, à l'échelle locale. Les sondages d'opinion imaginent une liste Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 42% à Vinon-sur-Verdon, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Vinon-sur-Verdon n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Des tendances à retenir Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un joli démarrage pour le RN à Vinon-sur-Verdon. Le parti s'était placé en tête dans la ville avec 33,03% au 1er tour et surtout 55,93% au 2e, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,12% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,38%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,81%, devant Emmanuel Macron à 42,19%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Regarder en arrière semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Vinon-sur-Verdon, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, récoltant 32,84% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,92% et Yannick Jadot à 8,35%.

11:45 - Vinon-sur-Verdon et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux A la mi-journée des élections européennes, Vinon-sur-Verdon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 4 333 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 361 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 650 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (72,7 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 256 résidents étrangers, Vinon-sur-Verdon se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2421,17 euros par mois, la commune désire plus de prospérité. Finalement, Vinon-sur-Verdon incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Vinon-sur-Verdon : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Vinon-sur-Verdon, 66,87% des électeurs avaient voté. Au fil des dernières années, les 4 434 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 645 personnes en âge de voter à Vinon-sur-Verdon, 52,47% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 42,36% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation à Vinon-sur-Verdon : les leçons des précédentes élections À Vinon-sur-Verdon, l'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,39% des personnes aptes à voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,71% au premier tour, ce qui représentait 2 545 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,93% au premier tour. Au deuxième tour, 45,93% des électeurs se sont déplacés. La flambée des prix qui alourdit le budget des Français serait notamment en mesure de pousser les citoyens de Vinon-sur-Verdon à s'intéresser plus fortement du scrutin.