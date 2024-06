En direct

19:17 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Sainte-Tulle pour ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives à Sainte-Tulle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,98% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,46% à Sainte-Tulle, contre 14,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Sainte-Tulle ? Si en France, les enquêtes d'opinion dessinent une évolution moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage RN à Sainte-Tulle ? Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. La communauté électorale de Sainte-Tulle avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la candidate du RN prenait les devants avec 30,98% au 1er tour. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 55,58%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 29,31% des votes sur place, contre 29,98% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,84%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Sainte-Tulle Se retourner sur le dernier test semble de nouveau évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Sainte-Tulle, avec 29,22% des votes (353 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 14,57% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 13%.

11:45 - Comment la composition démographique de Sainte-Tulle façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Sainte-Tulle, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 3 489 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 324 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 207 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,49 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,39 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 122 résidents étrangers, Sainte-Tulle se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2152,27 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,49%, annonçant une situation économique mitigée. Sainte-Tulle manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Sainte-Tulle : retour sur la participation aux dernières élections européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Pendant les européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 50,37% des votants de Sainte-Tulle, contre un taux d'abstention de 57,17% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Sainte-Tulle : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Sainte-Tulle, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 686 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,23% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,06% au premier tour, c'est-à-dire 2 043 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 45,74% au premier tour et seulement 46,29% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sainte-Tulle cette année ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie seraient par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Sainte-Tulle.