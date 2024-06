Résultat des européennes à Violay : l'élection 2024 en direct

Une autre incertitude de ces européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,84% des voix dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,54% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 3,5% à Violay, contre 24,07% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

11:45 - Violay : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quelle influence la population de Violay exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,72%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (75,82%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,64%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 477 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) et le nombre de résidences HLM (2,2% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Violay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,13% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.