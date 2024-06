Résultat des européennes à Viols-le-Fort : l'élection 2024 en direct

En direct

18:21 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Viols-le-Fort lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très scruté. Les intentions de vote dessinent une liste RN à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le porter à 29% à Viols-le-Fort, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage RN à Viols-le-Fort ? Viols-le-Fort avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,24%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 31,16% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,86% contre 59,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Viols-le-Fort par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,68% au premier tour, contre 37,26% pour le binôme Nupes. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nupes qui glanera le plus de votes, avec 63,02% sur la seule circonscription recouvrant Viols-le-Fort.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Viols-le-Fort il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? À Viols-le-Fort, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Yannick Jadot avec 28,09% des votes. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 19,66% et Nathalie Loiseau avec 17,79%.

11:45 - Viols-le-Fort : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence les électeurs de Viols-le-Fort exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 22,79% ont 60 ans et plus. Le taux élevé de cadres, représentant 28,14%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (12,57%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,67%), témoigne d'une population instruite à Viols-le-Fort, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Viols-le-Fort : analyse du niveau d'abstention aux européennes Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 43,91% des inscrits sur les listes électorales de Viols-le-Fort (Hérault), à comparer avec un taux d'abstention de 46,76% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Viols-le-Fort, 59,43% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Viols-le-Fort Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Viols-le-Fort ? La flambée des prix qui alourdit le budget des familles serait capable d'impacter les choix que feront les citoyens de Viols-le-Fort (34380). Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,00% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 14,73% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,12% au premier tour et seulement 42,61% au deuxième tour.