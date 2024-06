Résultat des européennes à Viré : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Sur quel candidat vont converger les supporters de droite à Viré ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Viré. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Viré ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,96% contre 27,43% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 47% contre 53%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 23,92% au premier tour, contre 31,89% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Se retourner sur le dernier test semble toujours évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 90 habitants de Viré passés par les urnes avaient choisi l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 23,44% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,01% et Yannick Jadot à 14,06%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Viré et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Viré comme dans toute la France. Avec ses 8,67% d'agriculteurs pour 1 210 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 86 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,21 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 42,9% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 607,96 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Viré manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières élections européennes à Viré Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 54,2% des personnes en âge de participer à une élection à Viré avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 58,98% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Viré Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Viré, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre entre la Palestine et Israël est capable de ramener les habitants de Viré vers les urnes. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,1% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,82% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,14% au premier tour et seulement 56,58% au deuxième tour.