En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 5,46% à Vireux-Molhain, contre 10,93% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Vireux-Molhain, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,62% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Le score obtenu par la liste de Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette européenne 2024. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vireux-Molhain semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Vireux-Molhain ?

Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Vireux-Molhain à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 38,7% des électeurs dès le 1er tour. Pour le second tour du scrutin, c'est également la cheffe de file du Rassemblement national qui passait devant à Vireux-Molhain avec 66,88%, devant Emmanuel Macron à 33,12%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 21,68% des voix sur place, contre 46,17% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 72,13%.