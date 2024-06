Résultat des européennes à Vitry-en-Charollais : l'élection 2024 en direct

Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion dessinent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,5% contre 30,04% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 48,26% contre 51,74%. Le RN ne convainquait pas plus à Vitry-en-Charollais quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,58% au premier tour, contre 31,45% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:45 - Vitry-en-Charollais : quand les données démographiques façonnent les urnes

La composition démographique et la situation socio-économique de Vitry-en-Charollais contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 52 hab/km² et un taux de chômage de 8,49%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (6,88%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 490 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) et le nombre de résidences HLM (0,63% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Vitry-en-Charollais mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,56% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.