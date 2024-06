Résultat des européennes à Vitry-sur-Orne : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Vitry-sur-Orne. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 33,53% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 54,33% au deuxième sur la circonscription du lieu. Il a même récolté une meilleure marque aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 31,66% au premier tour et 53,9% au deuxième dans la ville.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Vitry-sur-Orne

Quel portrait faire de Vitry-sur-Orne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 975 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 112 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 34 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,13 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 280 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,54%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2231,06 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, à Vitry-sur-Orne, les problématiques locales se mêlent aux défis européens.