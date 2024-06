En direct

19:08 - Les électeurs de la Nupes scrutés Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était arrogée 16,26% à Fameck, contre 9,28% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à Fameck, le binôme Nupes avait en effet réuni 37,02% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Fameck lors des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Fameck compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,27% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Fameck penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,07% contre 39,22% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,6% contre 58,4%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Fameck quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 26,33% au premier tour, contre 37,02% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Fameck, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - À Fameck, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Fameck, à 27,27%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 16,26% et Yannick Jadot à 9,39%.

11:45 - Fameck : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Fameck est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 14 798 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 501 entreprises, Fameck offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,85 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 1 860 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 20,24%, participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 578 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,88%, synonyme d'une situation économique tendue. À Fameck, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Fameck : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2019, durant les élections européennes, sur les 3 568 personnes en âge de voter à Fameck, 37,1% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 30,04% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Abstention à Fameck : quelles perspectives pour les européennes ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Fameck, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 66,98% au premier tour. Au second tour, 66,61% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 38,48% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 33,5% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.