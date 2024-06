En direct

19:28 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Vogüé ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 23,41% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait obtenu 7,04% à Vogüé, contre 22,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Vogüé à l'issue des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection européenne 2024 localement, comme dans le reste du pays. Si dans tout le pays, les sondeurs prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les électeurs de Vogüé plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,96% contre 25,77% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 48,55% contre 51,45%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 14,63% au premier tour, contre 25,85% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui glanera le plus de votes, avec 61,13% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Vogüé il y a cinq ans ? Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste Bardella obtenait 21,6% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 22,33%.

11:45 - Vogüé et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Vogüé, le scrutin est en cours. Dotée de 743 logements pour 1 058 habitants, la densité de la ville est de 88 habitants par km². Ses 124 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (63,53 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 31,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 853,56 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Vogüé, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Vogüé ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 44,28% des personnes habilitées à voter à Vogüé avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 50,76% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Vogüé, 62,85% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - Election à Vogüé : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Vogüé. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 754 personnes en âge de voter dans la ville, 16,58% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,35% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des familles pourraient pousser les citoyens de Vogüé à s'intéresser plus fortement de l'élection.