19:16 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à Vouillé ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 5,82% à Vouillé, contre 24,33% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vouillé, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,98% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Vouillé, entre les 24,33% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,6% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,31% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Vouillé lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Vouillé. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi s'attendre à 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Vouillé ? Vouillé avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,49%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 31,6% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,43% contre 59,57%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 22,68% au premier tour, contre 39,31% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de votes, avec 57,05% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Vouillé, Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? À Vouillé, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,33% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,7% et Yannick Jadot avec 14,4%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Vouillé : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Vouillé, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 3 693 habitants répartis dans 1 676 logements, cette ville présente une densité de 107 hab par km². Ses 244 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 045 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,41 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,96% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 7,3%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2189,8 euros par mois. Vouillé manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Vouillé : les chiffres clés La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : la participation aux européennes s'élevait à 50%. Au cours des dernières années, les 3 771 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 1 504 inscrits sur les listes électorales de Vouillé avaient participé au vote (soit 55,19%). La participation était de 42,6% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Vouillé : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Vouillé. La perte de pouvoir d'achat est de nature à inciter les citoyens de Vouillé (86190) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 756 personnes en âge de voter dans la commune, 20,72% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 22,83% au second tour. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.