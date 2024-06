En direct

19:22 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Quinçay pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 7,92% à Quinçay, contre 24,11% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Quinçay, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,37% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Quinçay, entre les 24,11% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,35% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella observés à Quinçay Si en France entière, les instituts de sondage prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à 26% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Quinçay ? Ce sont Emmanuel Macron avec 28,35% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,59% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Quinçay. Marine Le Pen ne récoltait que 19,06%. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 67,17% contre 32,83% pour Le Pen au deuxième round sur place. Au premier tour des élections législatives, Quinçay, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 35,37%, alors que le RN sera distancé à 17,11%. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes à Quinçay Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Quinçay lors des dernières élections des députés européens, avec 24,11% des suffrages. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 20,21% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 16,19%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Quinçay : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Quinçay comme dans toute la France. Avec ses 2 113 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 127 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,14 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 38,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 6,1%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2399,91 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Quinçay, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Elections européennes passées à Quinçay : état des lieuxde la participation Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 912 personnes en capacité de participer à une élection à Quinçay avaient pris part au scrutin (soit 57,36%), à comparer avec un taux de participation de 46,75% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Quinçay : l'abstention au cœur des préoccupations À Quinçay, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 85,15% dans la commune, à comparer avec une participation de 79,87% au second tour, ce qui représentait 1 353 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,35% au premier tour et seulement 54,71% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Quinçay ? La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français est capable de ramener les habitants de Quinçay (86190) vers les urnes.