Résultat des européennes à Voulangis : l'élection 2024 en direct

18:27 - Quel résultat aux européennes de Voulangis pour le Rassemblement national ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Enseignement clé pour ce dimanche : Voulangis compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,66% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,23% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,23% contre 26,66% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 48,94% contre 51,06%. Le RN n'a pas plus convaincu à Voulangis par la suite, lors des élections du Parlement, avec 24,05% au premier tour, contre 32,53% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de suffrages, avec 54,40% sur l'unique circonscription recouvrant Voulangis.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Voulangis Se retourner sur le dernier test semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait terminé en tête des élections européennes à l'époque. Le bulletin cumulait 26,66% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 24,34% et Yannick Jadot à 11,42%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Voulangis et leurs implications électorales Quel portrait faire de Voulangis, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 657 logements pour 1 499 habitants, la densité de la commune est de 159 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 120 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 847 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,85 % des résidents sont des enfants, et 4,9 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 35,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 48,44% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 28,22 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Voulangis participe à l'histoire européenne.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Voulangis : les chiffres clés Au cours des précédentes élections, les 1 530 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 625 électeurs de Voulangis s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 53,74%). Le taux de participation était de 48,48% lors des européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Voulangis, 72,23% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Voulangis : les européennes débutent À Voulangis, la participation sera sans nul doute l'une des clés de ces élections européennes. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,53% au premier tour et seulement 55% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Voulangis ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 211 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,19% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 21,3% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.