Résultat des européennes à Dammartin-sur-Tigeaux : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,89% contre 27,07% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,8% contre 52,2%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,56% au premier tour, contre 27,16% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Dammartin-sur-Tigeaux, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

11:45 - Les données démographiques de Dammartin-sur-Tigeaux révèlent les tendances électorales

La démographie et le profil socio-économique de Dammartin-sur-Tigeaux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 39% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,87%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,74%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 323 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,25%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Dammartin-sur-Tigeaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,58% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.