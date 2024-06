En direct

19:14 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Vouziers à la loupe à gauche La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 14,95% des bulletins dans la commune. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,41% à Vouziers, contre 17,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Vouziers pour la liste Rassemblement national ? A noter : Vouziers compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,4% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en première position il y a deux ans à Vouziers La communauté électorale de Vouziers avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La cheffe du parti frontiste prenait la tête avec 33,68% au premier tour. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 54,64%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 19,27% des voix sur place, contre 49,01% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (69,72%).

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Vouziers il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 483 électeurs de Vouziers avaient été séduits par la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait séduit ainsi 34,4% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 17,52% et François-Xavier Bellamy à 9,26%.

11:45 - Vouziers et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel impact aura la population de Vouziers sur le résultat des élections européennes ? Avec 26% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,48%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1947,18 € par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,07%) et le nombre de résidences HLM (18,57% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Vouziers mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,62% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vouziers ? Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Vouziers, 63,78% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des résultats des scrutins européens passés est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,83% dans la commune de Vouziers. L'abstention était de 55,57% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Vouziers ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Vouziers. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 72,97% au second tour, soit 1 987 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?