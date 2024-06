Résultat des européennes à Wassy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:03 - Les électeurs de Wassy plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Le résultat du plus récent scrutin apparait comme un enseignement intéressant au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Wassy. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la localité avec 38,28% au premier tour avant un formidable 55,18% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,92% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,46% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,62%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 63,06%, devant Emmanuel Macron à 36,94%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait séduit 42,43% des suffrages, soit 395 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 16,43% et François-Xavier Bellamy à 6,34%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Wassy Comment les habitants de Wassy peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 85 hab/km² et 37,33% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,27% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 461 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,13%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,69%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Wassy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,32% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes passées à Wassy : le niveau d'abstention Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 2 883 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 977 personnes aptes à participer à une élection à Wassy avaient pris part au scrutin (soit 50,13%), contre une participation de 37,51% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Wassy : l'abstention au cœur des préoccupations À Wassy, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,31% au premier tour et seulement 58,15% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Wassy ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 845 personnes en âge de voter dans la commune, 27,56% étaient restées chez elles, contre une abstention de 28,56% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.