Résultat des européennes à Watten : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Watten. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 40,27% au 1er tour et surtout 58,98% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 47,83% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,06%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 70,04%, devant Emmanuel Macron à 29,96%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Watten : ce qu'il faut savoir

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Watten, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 218 logements pour 2 577 habitants, la densité de la commune est de 348 hab par km². Ses 108 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 18,75 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 26,59 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 18,57% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,52%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 470 €/an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Watten démontre l'intérêt des habitants pour les idées européennes.