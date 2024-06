En direct

19:34 - À Wavrechain-sous-Denain, quels seront les reports du vote Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 2,38% à Wavrechain-sous-Denain, contre 9,31% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des législatives à Wavrechain-sous-Denain, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,66% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Wavrechain-sous-Denain ? Les sondages d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le pousser à 56% à Wavrechain-sous-Denain, soit dix points de plus également que ses 46,1% dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus hâtives.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour les élections de 2024 Le verdict de l'élection la plus récente apparait comme un enseignement clé au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Wavrechain-sous-Denain. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 51,84% au premier tour et surtout 62,68% au second sur la circonscription de la zone. Le RN a même enregistré un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. La cheffe du mouvement avait rassemblé 49,54% au 1er tour et 70,34% au second dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 46,1% des voix s'étaient tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Manon Aubry à 10,61% et Ian Brossat à 9,96%. Le RN l'avait emporté avec 213 votants de Wavrechain-sous-Denain.

11:45 - Wavrechain-sous-Denain : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Wavrechain-sous-Denain montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 697 hab par km² et un taux de chômage de 24,96%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (29,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 442 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (21,35%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,02%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Wavrechain-sous-Denain mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,25% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Européennes passées à Wavrechain-sous-Denain : état des lieux de l'abstention Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 627 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes 2019, parmi les 483 personnes en âge de voter à Wavrechain-sous-Denain, 49,53% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 59,4% lors du scrutin de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Wavrechain-sous-Denain, 65,61% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Wavrechain-sous-Denain : que retenir des précédentes élections ? À Wavrechain-sous-Denain, le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des critères décisifs des européennes 2024. L'inflation qui plombe les finances des foyers français cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple capables d'inciter les électeurs de Wavrechain-sous-Denain à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 21,55% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,29% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,54% au premier tour. Au deuxième tour, 55,89% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Wavrechain-sous-Denain ?