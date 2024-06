Résultat des européennes à Westhouse : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Westhouse ? Si on se penche sur la progression du RN annoncée par les intentions de vote au niveau national pour les élections de juin, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier pourrait s'élever à environ 37% à Westhouse. Une projection qui semble coller avec les suffrages déjà grattés par le mouvement dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut encore grimper.

15:02 - Marine Le Pen en première position à Westhouse lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Westhouse pendant l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 31,87% des électeurs au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,78% contre 51,22%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 23,79% des suffrages sur place, contre 28,64% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,02%.

12:45 - Jordan Bardella en tête en 2019 à Westhouse Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait cumulé 27,73% des voix, soit 188 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 18,73% et Yannick Jadot à 12,39%.

11:45 - Dynamique électorale à Westhouse : une analyse socio-démographique Dans la commune de Westhouse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 129 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,76%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (11,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 626 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,2%) et le nombre de résidences HLM (1,4% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Westhouse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,65% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Westhouse Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, parmi les 730 personnes en âge de voter à Westhouse, 55,6% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 44,48% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Westhouse L'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Westhouse. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières sont par exemple capables de ramener les électeurs de Westhouse (67230) vers les urnes. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 79,35% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 80,87% au deuxième tour, ce qui représentait 1 116 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.