Dernières élections en date, les législatives avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Valff. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 31,82% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche (Valff n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,77% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,27%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 53,17%, devant Emmanuel Macron à 46,83%.

Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Valff, avec 30,28%, soit 149 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 20,12% et Yannick Jadot à 13,41%.

11:45 - Analyse socio-économique de Valff : perspectives électorales

Devant le bureau de vote de Valff, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 661 logements pour 1 369 habitants, la densité de la ville est de 116 habitants par km². Ses 83 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 432 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,16 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 45,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1,64 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En résumé, Valff incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.