Résultat des européennes à Wingen-sur-Moder : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quels résultats pour la liste RN à Wingen-sur-Moder lors des européennes ? Si dans tout le pays, les sondages d'opinion calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Wingen-sur-Moder ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Wingen-sur-Moder pendant la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 33,98% dès le premier tour. En finale, c'est aussi elle qui l'emportait à Wingen-sur-Moder avec 58,42%, devant Emmanuel Macron à 41,58%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 20,87% des votes sur place, contre 31,69% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (60,51%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Wingen-sur-Moder, avec 30,66%, soit 180 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,08% et Yannick Jadot à 12,44%.

11:45 - Wingen-sur-Moder et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Wingen-sur-Moder, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 574 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 115 entreprises, Wingen-sur-Moder est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,36 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 37,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 39,02% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 908,76 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. En résumé, à Wingen-sur-Moder, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Wingen-sur-Moder Au cours des dernières années, les 1 594 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, sur les 619 inscrits sur les listes électorales à Wingen-sur-Moder, 50,56% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 58,07% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Wingen-sur-Moder, 71,64% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Wingen-sur-Moder L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Wingen-sur-Moder. L'inflation qui plombe les finances des foyers français cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à impacter les décisions que prendront les citoyens de Wingen-sur-Moder (67290). A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 304 personnes en âge de voter dans la commune, 26,69% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 27,68% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour.