Résultat des européennes à Wimmenau : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Rassemblement national : quel résultat à Wimmenau à l'issue des européennes ? La liste RN pourrait atteindre près de 50% à Wimmenau si la dynamique annoncée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 30 à 33% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les derniers chiffres à Wimmenau La présidentielle avait donné un net avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle l'emportait avec 41,42% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,26% et 10,36% des voix. Rebelotte au deuxième tour contre Macron avec 59,05% contre 40,95%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 25,52% des voix sur place, contre 37,59% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 63,12%.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très instructive Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste enregistrait 36,87% des votes, contre Nathalie Loiseau à 15,9% et Yannick Jadot à 12,05%.

11:45 - Dynamique électorale à Wimmenau : une analyse socio-démographique À Wimmenau, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,8%. De plus, le taux de familles propriétaires (86,2%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,81%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 438 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,14%) et le nombre de résidences HLM (0,9% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Wimmenau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,6% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Wimmenau ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,56% des inscrits sur les listes électorales de Wimmenau (Bas-Rhin), à comparer avec un taux d'abstention de 58,92% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Wimmenau L'un des facteurs essentiels des européennes 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention à Wimmenau. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,77% au premier tour et seulement 54,82% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,45% au sein de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 19,64% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.