Résultat des européennes à Yainville : l'élection 2024 en direct

18:27 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Yainville ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour ces européennes. À Yainville, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,96% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 35,97% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Yainville ? Marine Le Pen a surperformé à Yainville au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,97% des voix au 1er tour. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est aussi la patronne du Rassemblement national qui s'imposait à Yainville avec 58,81%, devant Emmanuel Macron à 41,19%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 28,36% des suffrages sur place, contre 39,36% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 58,20%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Yainville Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Yainville, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 37,96% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 12,73% et Raphaël Glucksmann à 8,33%.

11:45 - Yainville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire d'Yainville, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 037 habitants répartis dans 506 logements, ce village présente une densité de 321 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 608 foyers fiscaux. Dans le village, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,71 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 43,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,41% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1591,66 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Yainville incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - À Yainville, quelle abstention aux élections européennes ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Pendant les dernières européennes, 458 électeurs d'Yainville avaient participé au vote (soit 53,63%), contre un taux de participation de 45,13% il y a dix ans. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Yainville ? À Yainville, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,89% au premier tour et seulement 53,26% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,52% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 22,96% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.