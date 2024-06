Résultat des européennes à Yébleron : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Qui vont retenir les supporters de la droite à Yébleron ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour cette élection du Parlement européen. À Yébleron, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,03% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 36,15% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits d'Yébleron plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un très bon résultat pour le RN à Yébleron. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 31,74% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 50,51% au second, le propulsant tout en haut du paysage local (Yébleron n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,15% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,63%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,57%, devant Emmanuel Macron à 47,43%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Regarder en arrière semble toujours une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 165 votants d'Yébleron avaient préféré la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait cumulé ainsi 36,03% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,19% et Manon Aubry à 8,3%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Yébleron : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Yébleron comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 278 habitants répartis dans 592 logements, ce bourg présente une densité de 128 hab par km². Ses 58 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 378 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 19,0 % des résidents sont des enfants, et 25,9 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,2% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 45,77% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 235,00 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Yébleron, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Yébleron Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 503 personnes aptes à voter à Yébleron avaient participé à l'élection (soit 52,62%), à comparer avec une participation de 38,65% lors du scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Yébleron ? À Yébleron, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes 2024. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,68% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 25,72% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient de faire augmenter le pourcentage de participation à Yébleron.