Résultat des européennes à Ygos-Saint-Saturnin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Ygos-Saint-Saturnin scruté La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ygos-Saint-Saturnin, le binôme Nupes avait en effet glané 35,74% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 7,16% à Ygos-Saint-Saturnin, contre 21,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 21,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,96% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,56% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Ygos-Saint-Saturnin ? Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà solide à Ygos-Saint-Saturnin entre Jordan Bardella en 2019 (21,7%) et Marine Le Pen en 2022 (26,98% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les électeurs d'Ygos-Saint-Saturnin plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 La commune d'Ygos-Saint-Saturnin avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle il y a deux ans puisque la figure du Rassemblement national s'imposait avec 26,98% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,83% contre 51,17%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 22,04% des suffrages sur place, contre 35,74% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 55,88%.

12:45 - Que retenir des européennes à Ygos-Saint-Saturnin en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Ladite liste cumulait 21,7% des votes, soit 97 voix, face à Nathalie Loiseau à 21,25% et Manon Aubry à 8,95%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Ygos-Saint-Saturnin : un regard sur la démographie locale Dans les rues d'Ygos-Saint-Saturnin, le scrutin est en cours. Avec ses 1 344 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 77 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 430 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (78,98 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 50,82% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 31,4% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 723,27 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Ygos-Saint-Saturnin manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Ygos-Saint-Saturnin : ce qu'il faut savoir Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Au moment des précédentes élections européennes, 50,52% des électeurs d'Ygos-Saint-Saturnin avaient participé au vote. Le taux de participation était de 42,27% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Ygos-Saint-Saturnin sont lancées À Ygos-Saint-Saturnin, le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère essentiel du scrutin européen 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,38% dans la commune, à comparer avec une participation de 75,68% au deuxième tour, soit 781 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,63% au premier tour et seulement 50,82% au second tour. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient capables de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Ygos-Saint-Saturnin .