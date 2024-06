En direct

19:29 - Que vont décider les supporters de la gauche à Yves ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 5,86% à Yves, contre 16,92% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Yves, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,79% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,1% pour Yannick Jadot, 1,73% pour Fabien Roussel et 1,22% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Yves, entre les 16,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,5% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Yves pour la liste RN ? À Yves, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 36,68% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 32,62% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Marine Le Pen a surperformé à Yves pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 32,62% des électeurs au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,18% contre 51,82%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 26,15% des suffrages sur place, contre 26,50% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (56,19%).

12:45 - 36,68% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Yves Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Yves, avec 36,68% des suffrages exprimés, soit 219 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,92% suivie par Yannick Jadot avec 10,89%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Yves : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population d'Yves exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 57 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,06%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (20,79%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 577 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,28%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Yves mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,47% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Yves : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Yves, 67,51% des votants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens précédents ? Pendant les dernières européennes, 627 personnes habilitées à participer à une élection à Yves s'étaient rendues aux urnes (soit 52,91%). Le taux de participation était de 44,68% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Yves : la participation au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera incontestablement la participation à Yves. L'inflation et son impact sur la vie des ménages pourraient impacter le pourcentage de participation à Yves. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,18% des électeurs de la localité. La participation était de 75,81% au second tour, soit 965 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.