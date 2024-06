Résultat des européennes à Châtelaillon-Plage : l'élection 2024 en direct

En direct

19:12 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,44% à Châtelaillon-Plage, contre 29,75% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Châtelaillon-Plage, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,64% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Châtelaillon-Plage pour le RN de Jordan Bardella ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. À Châtelaillon-Plage, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,72% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 17,33% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Châtelaillon-Plage plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Châtelaillon-Plage lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,9%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 17,33%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 32,66% contre 67,34%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 13,55% au premier tour, contre 32,82% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de voix, avec 65,43% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Châtelaillon-Plage, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 29,75%, contre 17,72% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique de Châtelaillon-Plage façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, Châtelaillon-Plage se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 227 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Avec 533 entreprises, Châtelaillon-Plage offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (49,93 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 41,25% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 452 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,54%, révélant une situation économique fragile. Châtelaillon-Plage manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Châtelaillon-Plage Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%. Comment votent habituellement les citoyens de cette agglomération ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 58,86% des électeurs de Châtelaillon-Plage avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 48,94% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Châtelaillon-Plage Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Châtelaillon-Plage, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,01% au premier tour et seulement 53,67% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Châtelaillon-Plage cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 800 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,07% étaient allés voter. La participation était de 75,73% au second tour, ce qui représentait 4 393 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.