Résultat des européennes à Yvetot-Bocage : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Yvetot-Bocage pour ces européennes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était arrogée 16,51% à Yvetot-Bocage, contre 8,49% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Yvetot-Bocage, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,94% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,93% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,79% pour Yannick Jadot, 3,37% pour Fabien Roussel et 2,24% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Yvetot-Bocage ? À Yvetot-Bocage, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,92% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,96% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Yvetot-Bocage lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,51%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,96%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,49% contre 59,51%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 15,28% au premier tour, contre 32,87% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Yvetot-Bocage, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - 25,92% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Yvetot-Bocage Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Yvetot-Bocage, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, cumulant 25,92% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,51% et Yannick Jadot à 14,45%. C'étaient alors 113 habitants qui l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Yvetot-Bocage La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Yvetot-Bocage déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,41%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (86,26%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 440 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,42%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Yvetot-Bocage mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,26% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Yvetot-Bocage : étude du taux d'abstention aux précédentes européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 50%. L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 463 personnes en âge de voter à Yvetot-Bocage, 49,23% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 54,94% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Yvetot-Bocage La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Yvetot-Bocage. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 918 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,17% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,48% au second tour, c'est-à-dire 728 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,77% au premier tour. Au deuxième tour, 47,77% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de ramener les citoyens d'Yvetot-Bocage dans les bureaux de vote.