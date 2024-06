Résultat des européennes au Bosc : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du vote Nupes au Bosc ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait atteint 18,62% au Bosc, contre 4,7% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 au Bosc, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,22% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base au Bosc, entre les 18,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,53% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella scrutés au Bosc Au Bosc, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,89% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 27,96% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes semble un enseignement précieux au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national au Bosc. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 28,55% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 56,97% au 2e (Le Bosc ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La leader de la formation avait engrangé 27,96% au 1er tour et 52,89% au 2e dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 au Bosc Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque au Bosc, avec 32,89% des votes exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,62% suivie par la liste Yannick Jadot avec 15,77%.

11:45 - Le Bosc : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La diversité démographique et les réalités socio-économiques du Bosc déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 47 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,21%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (73,7%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 585 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,31%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 14,38%, comme au Bosc, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Au Bosc, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : l'abstention aux européennes atteignait 50%. Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, sur les 626 personnes en âge de voter au Bosc, 43,19% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 50,68% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections au Bosc Au Bosc, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation. La guerre entre la Palestine et Israël serait de nature à augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants du Bosc (34700). Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 203 personnes en âge de voter au sein de la localité, 22,44% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,28% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.