Résultat des européennes au Breil-sur-Mérize : l'élection 2024 en direct

18:26 - Au Breil-sur-Mérize, une liste RN favorite ?

Le résultat des européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les sondages d'opinion calculent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.