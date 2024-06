Résultat des européennes à Thorigné-sur-Dué : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Thorigné-sur-Dué au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 32,98% des suffrages dès le 1er round. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est également la leader du parti frontiste qui gagnait à Thorigné-sur-Dué avec 52,06%, devant Emmanuel Macron à 47,94%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 23,88% des voix sur place, contre 28,89% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,61%.

11:45 - Comment la composition démographique de Thorigné-sur-Dué façonne les résultats électoraux ?

À Thorigné-sur-Dué, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Dans la ville, 17,23% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 11,1% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,21%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 594 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,89%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,54%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Thorigné-sur-Dué mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 44,98% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.