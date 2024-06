En direct

19:15 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14,01% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,05% au Castellet, contre 20,41% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 20,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,2% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes au Castellet ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Castellet semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les élections européennes Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN au Castellet. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 31,82% au 1er tour avant un formidable 53,19% au second, lui promettant d'être tout en haut du paysage municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. La candidate avait engrangé 30,21% au 1er tour et 55,96% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités respectivement de 25,29% et 13,36% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (44,04%) au deuxième.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes au Castellet Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, au Castellet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, avec 34,62% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,41% et François-Xavier Bellamy à 9,57%. Si on entre dans le détail, 709 électeurs l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Le Castellet aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale européenne, Le Castellet est perçue comme une ville dynamique et animée. Dotée de 3 363 logements pour 5 285 habitants, la densité de la ville est de 88 hab par km². Ses 684 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 345 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (61,85 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 26,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,1%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2484,08 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, au Castellet, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Le Castellet : la mobilisation des habitants aux élections européennes Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 2 120 inscrits sur les listes électorales au Castellet, 54,46% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 49,44% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes au Castellet ? L'un des critères clés du scrutin européen sera incontestablement le taux de participation au Castellet. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 351 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,96% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,77% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,2% au premier tour et seulement 53,4% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes au Castellet ? La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable d'impacter les choix que feront les habitants du Castellet.