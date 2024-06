En direct

19:09 - Au Beausset, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 4,64% au Beausset, contre 23,55% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections des députés au Beausset, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,92% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,18% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base au Beausset, entre les 23,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,08% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national au Beausset, un favori aux européennes ? Au Beausset, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,41% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,46% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un joli résultat pour le RN au Beausset. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 30,31% au premier tour et surtout 50,87% au deuxième sur la circonscription du secteur. Il a même fait une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême précédente. Elle avait accumulé 29,46% au premier tour et 53,22% au 2e dans la cité.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 au Beausset Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des européennes à l'époque. Ladite liste avait convaincu 31,41% des voix, devant Nathalie Loiseau à 23,55% et Yannick Jadot à 11,34%.

11:45 - Comment la composition démographique du Beausset façonne les résultats électoraux ? Dans la ville du Beausset, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Avec un taux de chômage de 10,39% et une densité de population de 263 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,12%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 835 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,31%) et le nombre de résidences HLM (3,13% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation au Beausset mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,6% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Le Beausset : quel était le niveau de participation aux européennes ? L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 10 188 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 48,64% des inscrits sur les listes électorales du Beausset avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 56,72% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter au Beausset : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des clés de ces européennes sera indiscutablement l'ampleur de la participation au Beausset. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,27% au premier tour. Au second tour, 53,55% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année au Beausset ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 24,46% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 24,16% au second tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.