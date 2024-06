En direct

19:14 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Au Châtelet-en-Brie, qui va raffler les électeurs de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 24,04% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,36% au Châtelet-en-Brie, contre 19,93% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN au Châtelet-en-Brie lors des européennes ? Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points au Châtelet-en-Brie. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement au Châtelet-en-Brie ? Regarder dans le rétro pour voir le test démocratique le plus récent peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national au Châtelet-en-Brie. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 25,51% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains (Le Châtelet-en-Brie ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,56% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,68%. Avec 47,96% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,04%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans au Châtelet-en-Brie Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 424 votants du Châtelet-en-Brie avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 25,45% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 19,93% et Yannick Jadot à 14,77%.

11:45 - Comprendre l'électorat du Châtelet-en-Brie : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les habitants du Châtelet-en-Brie sur les résultats des européennes ? Avec 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,96%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (78,67%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (85,12%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 587 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,99%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,74%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Châtelet-en-Brie mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,1% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Abstention aux européennes au Châtelet-en-Brie : un aperçu détaillé Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. L'analyse des résultats des derniers scrutins européens permet de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 51,43% au niveau du Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne). Le taux de participation était de 46,42% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter au Châtelet-en-Brie pour les élections européennes Au Châtelet-en-Brie, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Le conflit armé entre Israël et la Palestine ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien sont susceptibles de modifier la stratégie de vote des citoyens du Châtelet-en-Brie (77820). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,17% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 76,06% au premier tour, soit 2 541 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,22% au premier tour et seulement 45,12% au deuxième tour.