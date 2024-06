Résultat des européennes au Cheylas : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Avantage Hayer au Cheylas ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Cheylas lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,51%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,32%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,3% contre 57,7%. Le RN n'a pas plus convaincu au Cheylas par la suite, lors des élections du Parlement, avec 24,19% au premier tour, contre 29,98% pour le binôme La République en Marche. Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Jordan Bardella au sommet en 2019 au Cheylas Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut au Cheylas, avec 21,76%, soit 198 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 20,99% et Yannick Jadot à 16,7%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes au Cheylas Dans les rues du Cheylas, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 424 habitants répartis dans 1 037 logements, cette commune présente une densité de 309 hab par km². L'existence de 140 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 18,98 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,41 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,04%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2635,75 € par mois. Ainsi, au Cheylas, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Leçons à tirer de la participation lors des dernières élections européennes au Cheylas Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, pendant les européennes, sur les 950 personnes en âge de voter au Cheylas, 51,33% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 64,05% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes au Cheylas sont lancées L'un des critères décisifs des européennes 2024 sera indéniablement le taux d'abstention au Cheylas. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,32% au premier tour. Au deuxième tour, 57,51% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention au Cheylas pour les élections européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 23,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,65% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.