Résultat des européennes à Saint-Vincent-de-Mercuze : l'élection 2024 en direct

18:22 - Le Rassemblement national à Saint-Vincent-de-Mercuze, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes sera très instructif. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Saint-Vincent-de-Mercuze. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour prévoir 24% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Vincent-de-Mercuze plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 15,25% contre 33,05% pour Emmanuel Macron et 17,9% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,2% contre 67,8%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,6%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 37,07% des voix. Saint-Vincent-de-Mercuze optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,67%.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans les deux premiers aux européennes à l'époque à Saint-Vincent-de-Mercuze. La tête de liste RN se classait troisième, avec 14,68%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 28,63% et Yannick Jadot avec 22,45%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Vincent-de-Mercuze : tour d'horizon démographique La structure démographique et socio-économique de Saint-Vincent-de-Mercuze façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,38%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 761 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,58%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,08%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,37%), témoigne d'une population instruite à Saint-Vincent-de-Mercuze, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Vincent-de-Mercuze : retour sur la participation électorale L'analyse des résultats des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 716 inscrits sur les listes électorales à Saint-Vincent-de-Mercuze, 57,93% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 50,53% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Saint-Vincent-de-Mercuze, 60,84% des votants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Vincent-de-Mercuze La participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Saint-Vincent-de-Mercuze. Les habitants des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 275 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 15,61% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,8% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.