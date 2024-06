En direct

19:07 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi au Creusot pour ces élections européennes 2024 ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Creusot, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,68% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,65% pour Yannick Jadot, 3,11% pour Fabien Roussel et 3,93% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,5% au Creusot, contre 21,58% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes au Creusot ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. On note que Le Creusot compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,25% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants du Creusot plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,68% contre 26,95% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,16% contre 56,84%. Le RN ne convainquait pas plus au Creusot par la suite, lors des législatives, avec 20,63% au premier tour, contre 30,98% pour le binôme La République en Marche. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes au Creusot il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 24,25% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,58% et Yannick Jadot à 9,01%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi pas moins de 1447 habitants du Creusot passés par les bureaux de vote.

11:45 - Le Creusot : quand les données démographiques façonnent les urnes A la mi-journée des européennes, Le Creusot fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 20 731 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 064 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 5 286 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (66,51 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Le Creusot incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 051 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 195 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,12%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Le Creusot manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Taux de participation lors des européennes au Creusot : quels enseignements ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. Au Creusot, 71,4% des votants ne s'étaient pas déplacés. L'analyse des précédents scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 54,15% des inscrits sur les listes électorales du Creusot avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 63,71% en 2014.

09:30 - Abstention au Creusot : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 au Creusot. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 13 037 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 30,7% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 32,74% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,2% au premier tour. Au deuxième tour, 60,44% des électeurs ne se sont pas déplacés.