Résultat des européennes au Deschaux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Au Deschaux, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 16,03% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait atteint 2,47% au Deschaux, contre 17,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 17,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,7% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,86% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat au Deschaux pour le Rassemblement national ? Indicateur clé pour ce dimanche : Le Deschaux fait partie des quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,92% lors du vote européen et Marine Le Pen 40,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les votants du Deschaux penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national au Deschaux. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 33,42% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,9% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,73%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 63,6%, devant Emmanuel Macron à 36,4%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 au Deschaux Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 41,92% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 17,53% et Yannick Jadot à 7,95%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec pas moins de 153 votants du Deschaux.

11:45 - Les enjeux locaux du Deschaux : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes au Deschaux comme dans toute la France. Dotée de 470 logements pour 1 014 habitants, la densité de la ville est de 119 hab par km². Avec 59 entreprises, Le Deschaux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (82,13 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 31,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 50,0% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 408,63 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Au Deschaux, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes au Deschaux Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. Au Deschaux, 69,18% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins européens ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 44,22% des électeurs du Deschaux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 54,76% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes au Deschaux : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes au Deschaux ? Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 82,16% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au vote. La participation était de 78,42% au second tour, c'est-à-dire 567 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,85% au premier tour. Au second tour, 47,06% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes au Deschaux ?