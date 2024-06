Résultat des européennes au Dorat : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins du RN sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point au Dorat. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prédire près de 40% dans la ville cette fois ?

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 au Dorat avec 27,47% contre 32,82% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,17% contre 54,83%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,72% au premier tour, contre 22,59% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune du Dorat, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

11:45 - Analyse socio-économique du Dorat : perspectives électorales

Au Dorat, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 17% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,03%. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (42,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 600 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,1%) et le nombre de résidences HLM (7,27% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction au Dorat mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,96% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.