19:30 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes au Fidelaire ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 1,73% au Fidelaire, contre 17,33% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Fidelaire, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,94% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base au Fidelaire, entre les 17,33% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,67% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite au Fidelaire ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. Si en France entière, les intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 46% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs du Fidelaire plutôt pour Le Pen en 2022 Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un précédent clé au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un beau résultat pour le RN au Fidelaire. Ce dernier s'était hissé en tête dans la cité avec 39,44% au premier tour et surtout 58,62% au 2e, lui assurant d'être tout en haut à l'échelle communale (Le Fidelaire ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,69% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,24%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 60,86%, devant Emmanuel Macron à 39,14%.

12:45 - 36,88% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 au Fidelaire Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans au Fidelaire, avec 36,88% des votes, soit 149 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,33% et la liste Yannick Jadot avec 9,41%.

11:45 - Analyse socio-économique du Fidelaire : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Fidelaire mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 30 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,07%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 368 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,99%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,29%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,25%, comme au Fidelaire, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Européennes précédentes au Fidelaire : l'impact de l'abstention Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. L'étude des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention représentait 45,73% des votants du Fidelaire (Eure), à comparer avec une abstention de 53,69% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes au Fidelaire ? La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen au Fidelaire. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,58% au premier tour et seulement 46,13% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 75,13% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 74,46% au premier tour, ce qui représentait 586 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.