Résultat des européennes au Folgoët : l'élection 2024 en direct

17:01 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au Folgoët Le Folgoët avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,53%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 36,51% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 34,17% contre 65,83%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 15,93% au premier tour, contre 34,41% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 au Folgoët Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Au Folgoët, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,64% des suffrages. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 17,58% et Yannick Jadot avec 13,28%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi au Folgoët Dans la ville du Folgoët, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec 42,88% de population active et une densité de population de 323 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 10,69% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,64%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 367 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,74%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,26%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Folgoët mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,5% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes au Folgoët Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques passées. Au moment des européennes de 2019, 58,47% des inscrits sur les listes électorales du Folgoët avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 47,43% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. Au Folgoët, 62,13% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter au Folgoët : les européennes débutent Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un critère déterminant de ce scrutin européen 2024 au Folgoët. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,05% au premier tour et seulement 45,5% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Folgoët cette année ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 522 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,49% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 16,34% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.