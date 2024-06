Résultat des européennes au Houga : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes au Houga ? La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,15% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,82% au Houga, contre 20,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN au Houga lors des européennes ? Le nombre de bulletins de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections européennes au niveau local. Enseignement clé pour ce dimanche : Le Houga fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,09% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits du Houga penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,81% contre 27,5% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 46,26% contre 53,74%. Le RN n'a pas plus convaincu au Houga quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 23,69% au premier tour, contre 32,57% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella au Houga Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut au Houga, à 24,09%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 20,68% et Yannick Jadot à 8,53%.

11:45 - Les données démographiques du Houga révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques du Houga mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Dans le bourg, 14,08% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 13,56% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (73,99%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 456 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,73%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation au Houga mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,18% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux élections européennes au Houga L'étude des scrutins européens précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 41,79% des votants du Houga (Gers), à comparer avec un taux d'abstention de 55,05% en 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter au Houga : les européennes débutent Au Houga, le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur clé des élections européennes 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,43% des votants de la commune. Le taux de participation était de 83,74% au premier tour, ce qui représentait 690 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,81% au premier tour. Au deuxième tour, 53,49% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes au Houga ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?