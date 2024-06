En direct

18:05 - Que vont décider les habitants du Lude ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN à ces européennes 2024 sera très observé. Au Lude, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,69% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 32,69% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle au Lude L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle glanait 32,69% au 1er round contre 28,6% pour Emmanuel Macron et 13,36% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, elle avait aussi devancé Macron avec 50,27% contre 49,73%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,67% des suffrages sur place, contre 29,33% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,93%).

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella au Lude Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut au Lude, avec 34,69%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 16,81% et François-Xavier Bellamy à 10,79%.

11:45 - Le Lude : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune du Lude, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,7%. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 389 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,54%) et le nombre de résidences HLM (11,63% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction au Lude mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 46,33% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des élections européennes au Lude Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux européennes représentait 50%. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette localité ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, sur les 1 743 personnes en âge de voter au Lude, 51,14% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 43,09% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation au Lude : les leçons des précédentes élections L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 au Lude. Les jeunes montrent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 3 330 personnes en âge de voter dans la commune, 26,98% étaient restées chez elles. L'abstention était de 29,04% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.