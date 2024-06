En direct

19:22 - Au Meux, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 23,14% des suffrages dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,56% pour Yannick Jadot, 1,96% pour Fabien Roussel et 1,02% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 5,06% au Meux, contre 21,26% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat aux européennes du Meux pour la liste RN de Jordan Bardella ? Au Meux, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,15% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 30,13% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national au Meux. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 26,02% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,13% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,4% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,38%. Avec 47,82% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,18%.

12:45 - 31,15% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 au Meux Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 31,15% des suffrages étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 21,26% et Yannick Jadot à 12,53%. Le RN s'était affiché en tête avec pas moins de 271 habitants du Meux passés par les urnes.

11:45 - Démographie et politique au Meux, un lien étroit Dans les rues du Meux, les élections sont en cours. Dotée de 977 logements pour 2 320 habitants, la densité de la ville est de 282 hab/km². Avec 133 entreprises, Le Meux se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (13,31 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 25,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2821,48 € par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Au Meux, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes au Meux Au cours des derniers scrutins européens, les 2 377 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, le taux de participation atteignait 54,34% des votants du Meux (Oise), contre un taux de participation de 48,99% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. Au Meux, 66,42% des habitants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Le Meux L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 au Meux. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,37% au premier tour. Au deuxième tour, 48,2% des électeurs se sont déplacés. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,09% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,58% au premier tour, c'est-à-dire 1 302 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.