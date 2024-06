Résultat des européennes au Montsaugeonnais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont choisir les supporters de la gauche au Montsaugeonnais ? La coalition de gauche aux législatives étant terminée, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,95% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,61% au Montsaugeonnais, contre 16,98% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel verdict pour les candidats de Bardella au Montsaugeonnais ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté pour ces élections 2024, à l'échelle locale. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point au Montsaugeonnais. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prévoir 41% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants du Montsaugeonnais penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les législatives, avaient abouti à un beau démarrage pour le RN au Montsaugeonnais. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 26,57% au 1er round et surtout 53,51% au second. Le RN passait devant les impétrants estampillés LREM (22,14%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (17,95%) au premier tour et encore La République en Marche (46,49%) au second (Le Montsaugeonnais n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,95% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,95%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 53,49%, devant Emmanuel Macron à 46,51%.

12:45 - 31,24% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 au Montsaugeonnais Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, au Montsaugeonnais, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 31,24% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,98% et François-Xavier Bellamy à 12,16%. Dans le détail, 149 électeurs l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Le Montsaugeonnais : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Le Montsaugeonnais, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 139 habitants répartis dans 695 logements, ce bourg présente une densité de 102 habitants/km². Ses 93 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 340 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,5 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 45,18% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,71% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1277,96 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Le Montsaugeonnais manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes au Montsaugeonnais L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 58,63% dans la commune du Montsaugeonnais, à comparer avec un taux de participation de 50% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Election au Montsaugeonnais : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention au Montsaugeonnais. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,06% au premier tour. Au second tour, 48,21% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes au Montsaugeonnais ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 19,1% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.