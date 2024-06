En direct

19:15 - Au Neubourg, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 3,25% au Neubourg, contre 21,07% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des législatives au Neubourg, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,47% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes au Neubourg ? Le résultat obtenu par le RN sera l'enseignement majeur pour cette européenne 2024 localement. Au Neubourg, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,52% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,62% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants du Neubourg plutôt pour Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient offert un très bon score pour le RN au Neubourg. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 34,86% au premier round et surtout 51,04% au 2e (Le Neubourg ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,62% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,68%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,89%, devant Emmanuel Macron à 48,11%.

12:45 - 35,52% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 au Neubourg Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, au Neubourg, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 35,52% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,07% et François-Xavier Bellamy à 8,68%.

11:45 - Les défis socio-économiques du Neubourg et leurs implications électorales En pleine campagne électorale européenne, Le Neubourg se présente comme une commune dynamique et animée. Dotée de 2 385 logements pour 4 268 habitants, la densité de la ville est de 413 hab par km². Avec 388 entreprises, Le Neubourg est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (75,18 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,9% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 28,95% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 842,32 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui au Neubourg contribue à construire l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Le Neubourg : retour sur l'abstention aux dernières européennes Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques passées. Lors des dernières européennes, sur les 1 582 personnes en âge de voter au Neubourg, 53,32% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 42,17% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention au Neubourg : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes au Neubourg, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit militaire russo-ukrainien serait de nature à impacter le taux de participation au Neubourg (27110). En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,75% dans la ville. La participation était de 74,37% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 350 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,6% au premier tour. Au second tour, 46,84% des citoyens ont exercé leur droit de vote.