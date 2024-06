Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 7,32% au Quesnoy, contre 14,52% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 au Quesnoy, le binôme Nupes avait en effet glané 25,69% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base au Quesnoy, entre les 14,52% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,93% de LREM au premier tour des législatives…

En analysant sommairement la progression du Rassemblement national annoncée par les sondeurs au niveau national pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de s'élever à environ 38% au Quesnoy. Une estimation qui concorde avec les points déjà grappillés par les lepénistes dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:02 - Les habitants du Quesnoy plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle

Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national au Quesnoy. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 27,70% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Le Quesnoy ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,71% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,79%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,4%, devant Emmanuel Macron à 43,6%.