19:22 - Au Tholonet, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait atteint 30,18% au Tholonet, contre 6,1% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 au Tholonet, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,11% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,24% pour Yannick Jadot, 1,89% pour Fabien Roussel et 0,85% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Au Tholonet, une liste Bardella favorite ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN à ces européennes sera très commenté. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points au Tholonet. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour anticiper environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance au Tholonet ? Avec 15,12%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen au Tholonet au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La candidate était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,22% et 15,65% des suffrages. Le second tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 66,46% contre 33,54% pour Le Pen. Avec 13,23%, le RN sera devancé par la suite par les 32,87% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau au Tholonet Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Au Tholonet, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,18% des bulletins exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,58%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 14,43%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales au Tholonet : ce qu'il faut savoir Quelle influence la population du Tholonet exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 219 habitants/km² et un taux de chômage de 10,63%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, atteignant 32,62%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,34%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,26%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (58,16%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Tholonet, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il au Tholonet ? L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014. L'étude des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Lors des élections européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 46,22% au sein du Tholonet (Bouches-du-Rhône). L'abstention était de 55,77% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections au Tholonet Au Tholonet, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,46% au premier tour et seulement 52,05% au deuxième tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,15% des votants de la ville. La participation était de 80,95% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 551 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.